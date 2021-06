Karlovarský kraj nesouhlasí s rozdělením peněz pro uhelné regiony. Obrátil se na Evropskou komisi

Ještě před rozdělováním peněz mezi jednotlivé kraje se diskutovalo i o tom, jestli zvolit metodu obálek, ve kterých by byly peníze určené pro jednotlivé tři kraje nebo nechat všechny tři regiony soutěžit se svými projekty i mezi sebou. Nakonec se zvolila metoda obálek.

Podle hejtmana Kulhánka by se ale ani v případě, že by stát nakonec zvolil volnou soutěž projektů ze všech tří regionů, Karlovarský kraj nebál. Jen do výzvy se přihlásilo v Karlovarském kraji 46 projektů, ze kterých by se měly vybrat ty nejlepší, nejpřipravenější a s největší šancí pomoci regionu s přechodem na hospodářství, které nebude založené na těžbě a zpracování uhlí.

V Karlovarském kraji je nejnižší průměrná mzda

FSP (Just Transition Fund) je jedním z finančních nástrojů, kterým chce Evropská unie pomoci regionům ve členských státech v přechodu na jinou ekonomiku. Důraz se klade zejména na projekty, jež nabídnou lidem dosud zaměstnaným v uhelném průmyslu nová pracovní místa. Podporu by měly mít plány zaměřené na obnovitelné zdroje energie, ale i technologie s vyšší přidanou hodnotou.

Právě v této oblasti je Karlovarský kraj daleko za ostatními dvěma regiony, nemá veřejnou vysokou školu, počet pracovníků ve vědě a výzkumu je minimální a v kraji převažují pracovní místa s nízkou vzdělaností. Důsledkem je pak i nejnižší průměrná mzda ze všech krajů, v prvním čtvrtletí to bylo 30 148 korun, zatímco celostátní průměr dosáhl 35 285 korun.