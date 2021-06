Tři desítky věřících vyrazily na pouť z Velehradu do Tetína. Chtějí tak uctít památku sv. Ludmily

První etapa pouti se původně měla uskutečnit už v dubnu, kvůli pandemii koronaviru byla přesunuta na květen a nakonec na červen. Zahájená první část potrvá pět dnů, cílem je Tišnov a poutníci urazí asi 130 kilometrů. „Dále se mohou přidat na druhou etapu, která bude v červenci od 10. do 17., zhruba dvě stě kilometrů na trase z Tišnova přes Havlíčkův Brod do Sázavy. Finále nás čeká v září, kdy se bude putovat ze Sázavy do Staré Boleslavi na Tetín, od 12. do 18. září,“ uvedl Hirsch.

Dvě třetiny poutníků jsou nováčci

Asi dvě třetiny poutníků, kteří se sešli na Velehradě, jsou podle Hirsche nováčci. Přijeli z Plzeňska, Prahy, jižních i východních Čech i z jihu Moravy. Skupina je také věkově pestrá, poutníkům je zhruba od 30 do více než 70 let.

Poprvé se vydala i čtyřicátnice Alena, která žije nedaleko Velehradu. „Je to má první zkušenost, nějak to přišlo, nemám konkrétní cíl nebo úmysl. Je pravda, že za covidu jsme začali více s rodinou chodit do přírody, i to mě možná nalákalo, že v Česku je krásně a je fajn si to prošlápnout. Lákalo mě to už dlouho, člověk vidí různé dokumenty,“ řekla poutnice, která se s rodinou věnuje turistice, ale za úplně trénovanou se nepovažuje.

„Myslím si, že to půjde. Uvidím, co mi to přinese, žádná očekávání si nedělám,“ uvedla. Vyrazila se svou kamarádkou. Pokud se jí putování zalíbí, nevylučuje, že se zúčastní i dalších etap.