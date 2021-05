Někde zdarma, jinde za tisíce. Poplatky za odvoz komunálního odpadu se napříč městy výrazně liší

V popelnicích na tříděný odpad poslední rok výrazně přibylo obalových materiálů. „Stanoviště na tříděný odpad bývají hodně přeplněná, takže jsme museli zvýšit frekvence svozu. Máme více posádek, jezdíme častěji. Na některá stanoviště zajíždíme dokonce každý den,“ popsala obchodní náměstkyně SAKO Brno Iveta Jurenová.

Víc odpadu ovšem vede k dražšímu zpracování, a tím pádem často také k dražším poplatkům. Brno zůstává na 670 korunách, mnohá města v regionu ale přistoupila ke zdražování (především ta, kde odpad končí na skládkách).

V Kyjově zdražili dokonce na dvojnásobek, ze dvou set padesáti korun na pět set. „I nadále budeme doplácet, nicméně ta propast už nebude taková. Loni jsme měli ve výdajích 7,5 milionu a v příjmech asi 3,8 milionu,“ spočítal mluvčí Městského úřadu Kyjov Filip Zdražil.

Ve Šlapanicích bez poplatku letos naposledy

Jsou ale i města, kde radnice svoz dotuje. Například Frýdlant nad Ostravicí nebo Šlapanice poplatek za svoz odpadu nevybírají. Ve Šlapanicích je to ale letos prý naposledy. „Každý si za svůj odpad zodpovídá sám a měl by nést nějaké náklady na jeho likvidaci,“ podotkl místostarosta Šlapanic Michal Klaška (nestr.). Poplatky by měly začínat na pětistovce a odvíjet se od velikosti nádoby.