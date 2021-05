Kraj na chod nemocnice v Sušici přispěje, nebo ji bude provozovat sám. V novém režimu má být od ledna

Kdyby kraj nemocnici provozoval, nesměla by její špatná personální situace negativně ovlivnit krajskou Klatovskou nemocnici, řekla Mauritzová. Věří, že když zaměstnanci při jednání s krajem zjistí, že považuje Sušickou nemocnici za stabilní součást zdravotnické sítě a že nemocnice má perspektivu, budou ochotnější vstoupit do trvalého pracovního poměru.

Loni stál město s jedenácti tisíci obyvateli provoz nemocnice přes šedesát milionů korun, letos je v rozpočtu zhruba polovina. Zatím se vyčerpala menší část, převážně na pokrytí závazků z minulosti, řekl starosta.

Kraj i město ještě čekají jednání se zaměstnanci i zdravotními pojišťovnami o ochotě proplácet úkony. V nemocnici opět nefunguje kvůli nedostatku personálu lůžková chirurgie. Podle Mauritzové nemá ani jednoho stálého lékaře.

Rozšíření odbornosti

Karpíšek uvedl, že kraj je schopen městu nabídnout rozsah péče, kterou by zabezpečil. Podle něj je cílem kraje zachovat to, co v nemocnici funguje nyní, to znamená LDN, internu, pohotovost nebo ambulantní sféru. O některé odbornosti by se nemocnice dokonce mohla rozšířit.

„Na rovinu říkám, že nejsme v tuto chvíli schopni kvalitně personálně obsadit, aby tam byla lůžková chirurgická péče, byť je nutné, aby tam byla chirurgická ambulance a pohotovost,“ řekl Karpíšek. Kdyby kraj přispíval na provoz vybraných činností nemocnice, jako to dělá v jiných zařízeních, určitě by to nebyly desítky milionů ročně, zdůraznil.