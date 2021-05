Začala oprava mostu v Drnholci. Silničáři opraví i cesty, které loni poničily kamiony

Aby most v Drnholci vydržel loňský nápor dopravy, museli na něj dát silničáři provizorní konstrukci. Nyní už ji sundávají a těžká technika začala s demolicí nájezdových ramp. Kvůli opravě budou muset řidiči úsek objíždět, najedou i desítky kilometrů navíc.

Osobní auta budou muset jet přes Brod nad Dyjí. Mnohem delší objízdnou trasu však budou muset absolvovat nákladní auta – ta pojedou až k Nové Vsi a následně přes Dolní Dunajovice.

Právě tisíce těžkých kamionů loni silnice v Drnholci a okolí výrazně poničily. Na most byly nasměrovány kvůli jiné uzavírce způsobené opravou mostu přes nádrž Nové Mlýny na hlavním tahu do Rakouska.

Bylo to peklo, tvrdí místostarosta Drnholce

Byla to zátěž nejen pro komunikace, ale také místní obyvatele. „Zkusili jsme si opravdu celkem velké peklo. Zbyly po tom škody – samozřejmě na komunikacích. Máme informace, že by se komunikace měly opravit a dát do rozumného stavu,“ uvedl místostarosta Drnholce Bronislav Kocman (nestr.). V nedalekém Brodě nad Dyjí se už oprav silnic dočkali. Silničáři tam položili nový asfalt na most i další cesty.

Oprava mostu v Drnholci přijde na 58 milionů korun, zaplatí je Jihomoravský kraj. Uzavírka potrvá do půlky prosince letošního roku. Za opravu dalších poničených komunikací zaplatí ŘSD asi sto milionů korun.