SeČTeno z Ústeckého kraje: Covid zastavil dopravu po vodě, loděnice se dočkají první pomoci až nyní

Koronavirus výrazně omezil například fungování loděnic na Labi, které v uplynulém roce přišly až o polovinu svých zákazníků. Jednatel Českých loděnic Jan Skalický uvedl, že už zhruba tři čtvrtě roku vyjednávají s vládou o kompenzacích. „Po mojí včerejší schůce s náměstkem ministra dopravy pro vodu Janem Sechtrem to vypadá, že jsme se dostali do fáze, kdy bude program vypsán, a ta pomoc bude poskytnuta,“ uvedl v pátek Skalický.

Podle Skalického jsou loďaři schopni krizi ustát, i když slíbená pomoc je pouze desetina až patnáctina toho, co loděnice potřebují. „V tuto chvíli je potřeba jakákoliv pomoc, my ji vnímáme jako určitou investici do budoucnosti. Jsme vděčni za to, že se k tomu stát konečně postavil čelem,“ dodal.