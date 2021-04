Rybářská loď přivezla na ostrůvky Novomlýnských nádrží ovce a kozy. Budou tam spásat traviny

Tradiční rybářská loď přivezla do ptačí rezervace uprostřed Nových Mlýnů netradiční posádku. Některé ovce tuto plavbu už znají, jiné ji zažily poprvé. „Je vidět, že jsou v pohodě. Ony se tam mají dobře, nikdo je neruší, mají klid,“ poznamenal Milan Čamlík z Kroku.

Rušit zvířata na Střední nádrži Nových Mlýnů totiž nikdo nesmí. „Tady je zákaz vstupu, protože to je ptačí rezervace. Už začínají hnízdit ptáci, takže i my je jen vypustíme a vůbec na ostrov nevstupujeme. Jenom na břeh a okamžitě pryč, protože husy už vyvádějí mladé. Husy se pasou společně s ovcemi, vůbec to nevadí,“ vysvětlil Čamlík.

Ptáky, ovce a kozy nikdo neruší

Na písečném ostrově s lagunou jsou pro zvířata dva hektary travin. Ovce se okamžitě adaptují. „Až do půlky té pastviny to bylo úplně zarostlé stromy, akáty, topoly, takže jsme to vysekali a ony krásně vypasou trávy. Toto bylo nesmírně důležité právě pro ty husy a jiné ptáky, kteří tady hnízdí,“ řekl Čamlík.

Ovce a kozy na ostrůvcích Novomlýnské nádrže zůstanou až do října. Pak je čeká cesta zpět na pevninu.