SeČTeno ze Zlínského kraje: Pandemie zastavila i Jízdu králů. Letošní podoba akce není jasná

„Pro nás je to samozřejmě čest, mít v rodině krále, je to i velká zodpovědnost. Nejvíc máme vždycky obavy z toho, aby všechno proběhlo jak má, všechny ceremonie, protože jsou určité formální a tradiční záležitosti, které by nám pak někdo neodpustil a babičky by nás pomluvily v kostele, že jsme to pokazili,“ řekl otec letošního krále Josef Pavelčík starší.