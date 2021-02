Sčítání netopýrů v Moravském krasu komplikuje počasí. Jeskyni zaplavila voda

Víc chráněných savců se odborníkům podařilo najít v jeskyni s příhodným názvem Netopýrka. Nejpočetněji zastoupený tam byl vrápenec malý, podobně jako ve zbytku Moravského krasu. Z průběžných součtů jich oproti loňsku přibylo asi deset procent.

„Celkově ty stavy jsou vyšší než loni a je to dlouhodobý trend. Já netopýry sčítám téměř 40 roků na území krasu a můžu říct, že oproti těm prvopočátkům jsou stavy téměř desetkrát vyšší,“ uvedl Kovařík.

Zatím pět tisíc netopýrů

Zoologům zbývá vyrazit ještě do několika míst Moravského krasu, například do jeskyně Býčí skála, kde běžně zimuje nejvyšší počet savců. Zatím jich v oblasti napočítali zhruba pět tisíc.

Odborníky čeká také návštěva Ochozské jeskyně. V pátek do ní vstoupit nemohli, protože byla zaplavena vodou. „Jeskyně bývá v době, když je tání nebo nějaký vyšší vodní stav zaplavena vodou do poměrně velké výšky, někam do pasu,“ řekl přírodovědec Muzea Blanenska Vlastislav Káňa.

Očekává se, že zoologové budou mít kompletně sečteno už na konci února. O dva měsíce později se netopýři probudí ze zimního spánku a jeskyně vymění za letní stanoviště.