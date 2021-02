Místo metra jezdí z centra Prahy na Ládví tramvaje. Dopravní podnik opravuje zabezpečovací zařízení

Výluka na lince C pražského metra potrvá celý víkend, tedy od zahájení provozu v sobotu do jeho ukončení v neděli. Elektronické zabezpečovací zařízení ve stanici Nádraží Holešovice je podle dopravního podniku nejstarší svého druhu – do podzemí se dostalo v roce 2002, před ním se v metru používala pouze reléová zabezpečovací zařízení. Nyní již potřebám podzemní dráhy nepostačuje.

„Neodpovídá současným požadavkům a potřebám provozu v pražském metru, a proto je potřebné ji zmodernizovat, upgradovat na novou verzi. S velkou nadsázkou lze v tomto případě udělat příměr k modernizaci hardware domácího počítače,“ uvedl vedoucí Sdělovací a zabezpečovací jednotky pražského dopravního podniku Milan Pecka.