Nenechala jsem se zlomit, říká učitelka Čechová. Za postoje jí komunisté učit zakázali

Nakonec zvítězil dějepis. Studovala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity obor archivnictví. „Když jsme dělali přijímací zkoušky, tak onemocněl kádrovák. A přijali celou řadu studentů, které by normálně nepřijali. Některé z nich pak vyhodili, třeba dceru politického vězně. Ale zůstala tam třeba moje nejlepší kamarádka Edita, dcera evangelického faráře. Pak byl ještě v té naší partě i pozdější arcibiskup a kardinál Miroslav Vlk,“ vzpomíná.

Promovala v roce 1960. Absolventi se ale nemohli sami rozhodnout, kde budou pracovat. Čechová dostala tak zvanou umístěnku do archivu v Pelhřimově. Po kurzu pedagogiky se jí pak podařilo dostat místo na gymnáziu ve Znojmě.

Učila jen pět let

„Učila jsem tam od roku 65 do roku 70. A byla to doba, kdy už vycházely knihy. Vyšel Solženicyn a vyšlo všelicos, co bylo zakázané, a čeští historici ukazovali chyby, jaké byly třeba v procesu se Slánským. A to všechno já jsem už mohla učit, protože jsem měla oporu v některých časopisech a knihách. A když mně to ředitel jednou vytkl, že to dělám špatně, tak jsem ho odkázala na Dějiny a současnost, kde vyšel článek,“ vypráví pamětnice.

Když do Československa v noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska Varšavské smlouvy, vracela se Čechová ze služební cesty z Francie. „V tom vlaku z Mnichova do Prahy se mnou jela většina Čechů, ale i Němci, kteří říkali, ať nejezdíme domů a vzpomene si, co se dělo v Maďarsku, když tam potlačili to povstání. Kolik jich odvezli na Sibiř. Říkali, ať zůstaneme u nich, že nám pomůžou i se zaměstnáním. A já tenkrát pyšně jsem jim řekla: Z boje se neutíká.“

Tak přijela do Prahy. „ Viděla jsem popsaný Václavák různými transparenty. Musela jsem jet z Prahy stopem. Stopaře všichni brali. Byla to taková soudržnost. To jsem nezažila nikdy před tím a po tom,“ popisuje.