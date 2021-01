Pořadatelé pokračují v přípravách festivalů. Zatím ale nevědí, za jakých podmínek se budou konat

„Celá ta organizace je samozřejmě náročná, teď dvojnásob náročná, protože jsme pořád ve střehu, co bude, všechno musíme řešit podle toho, jak situace nastává,“ uvedla ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová s tím, že podmínky pro konání festivalů by chtěla znát v průběhu několika týdnů. „Potřebovali bychom jasné stanovisko na konci ledna, ale to samozřejmě nedostaneme, protože se to netýká jen nás. Festival zasahuje celý svět,“ řekla.

Colours budou pravděpodobně vypadat jinak

Věková kategorie, která festivaly navštěvuje především, do léta pravděpodobně proočkovaná nebude. Ve hře jsou podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) antigenní testy. Údajně jde o jednu z cest, která by mohla podnikání i kulturní společenský život udržet při životě. Také Holušová připustila, že zřejmě budou muset přistoupit k nějaké kontrole antigenními testy.

Například pro další velký hudební festival v Ostravě, Beats for Love, by to znamenalo tisíce testů pro návštěvníky, účinkující i organizátory. „Nějaká ostatní omezení, která se týkají testování a podobných věcí, ta si už představit dokážeme. Nicméně je velmi důležité zvládnout to technicky a dobře to uchopit. Ta obrovská masa lidí nejde otestovat najednou,“ uvedl ředitel Beats for Love Kamil Rudolf.

Pořadatelé festivalů ale odmítají například omezení počtu návštěníků akcí. „To si představit nedokážeme, protože ekonomika festivalu je postavená na počet, který potřebujeme,“ upozornil Rudolf.

Sezona letních festivalů začíná zhruba za pět měsíců. Například v Dolních Vítkovích se jich každý rok konají desítky. Zatím se ale neví, zda areál letos vůbec festivalově ožije.