Odstartovala Tříkrálová sbírka. Letos budou lidé přispívat hlavně on-line

Arcibiskup uvedl, že koledování je letos mimořádně jiné, přesto doufá, že díky tradici a štědrosti lidí to charita nakonec nepocítí. „Situace covidu nás dostala do polohy, v jaké jsme, mnoho věcí nemůžeme, ale je potřeba, abychom žili dál. Jsou zde i potřební, kterým Tříkrálová sbírka pomáhá již řadu let, a mnohé služby by bez její podpory nemohla poskytovat,“ řekl Jan Graubner.

Koledníci chodí, ale nezvoní

Tříkrálová sbírka se sice přesunula do on-line prostoru, přesto se charity snaží kontakt udržet. „Někteří obcházejí domácnosti, nezvoní, nekoledují, píšou na dveře K+M+B, roznášejí letáčky, upozorňujeme na koledu on-line, která je milá. My jsme lidi v době covidové neopustili, dělali jsme spoustu věcí ve velmi těžkých podmínkách, proto jsem přesvědčen, že to lidé vědí, a kdo bude chtít, ten si nás najde,“ doplnil ředitel ACHO.

Také podle ředitele olomoucké charity Petra Prinze chtělo a bylo ochotno jít koledovat asi 80 procent koledníků. „Charita nepotřebuje peníze, charita potřebuje sloužit – a k tomu, aby sloužila, mimo jiné zve další lidi, aby jí pomohli. To se bezesporu podaří i letos,“ řekl.