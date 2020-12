Vznikne projekt tramvajové tratě do pražských Bohnic, povede jen na okraj sídliště

„Konkrétní podoba a poloha obratiště bude upřesněna v rámci zpracování a koordinace projektů tramvajové trati a lanové dráhy,“ stojí v dokumentu, který schválili pražští radní. Zadání dopravnímu podniku umožní i úpravy vestibulu stanice metra, kdyby se ukázalo, že je to nutné k napojení nové trati z ulice Pod Sídliště do jižní části Klapkovy. Obě ulice svírají sotva třicetistupňový úhel.

Tramvaje budou jezdit pouze do jižní části Bohnic. Magistrát je původně chtěl pustit i do nitra sídliště, proti tomu však protestovali místní obyvatelé a radnice Prahy 8 se postavila proti záměru.

Není zatím jasné, kolik by měla bohnická tramvajová trať stát, město ale počítá s tím, že na ni dopravní podnik bude moci využít evropské peníze. Podle schváleného dokumentu má být hotová do roku 2030.

Lanovka, u jejíž horní stanice by měly tramvaje končit, bude stát již dříve, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) již dříve řekl, že se začne stavět do roku 2024. Lanovku ale považuje Praha za dočasné řešení napojení Bohnic na levý vltavský břeh. Ve vzdálenější budoucnosti by měly i z Podbaby jezdit do Bohnic tramvaje. Vize, kterou připravil Institut plánování a rozvoje, počítá se stavbou nového mostu přes Vltavu a tunelu dlouhého téměř kilometr, kterým budou tramvaje stoupat z Troje do Bohnic. S jeho stavbou se počítá až po roce 2030.