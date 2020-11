Středověké odpadní jímky v centru Brna ukrývaly celé nádobí a kachel s pelikánem

Archeologové ze společnosti Archaia Brno odkryli osm jímek z různých období. Tři pocházely zhruba z druhé poloviny 13. století. Co se týče nálezů byla podle nich zajímavá jímka z 18. století ze které získali obrovské množství keramických, ale i skleněných výrobků. Nejvíc je ale překvapila ta z první poloviny 15. století. „Našli jsme tři desítky celých nádob, hrnce, poháry i mísy a také velké množství střepového materiálu,“ řekla vedoucí výzkumu Lenka Sedláčková.

Proč se v odpadní jímce objevily celé nepoškozené nádoby, může mít podle archeoložky několik důvodů. „Prvním důvodem může být to, že nádoby zapáchaly a proto je majitelé vyhodili. Keramika, která tehdy na vaření sloužila, ještě nebývala glazovaná a keramické nádoby tak natáhly pach toho, co se v nich vařilo. Z etnografických paralel se předpokládá, že kuchyňské nádobí bylo obnovováno jednou až dvakrát do roka,“ vysvětlila.