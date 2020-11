Hořice si vydechly, tisíce aut se vrátily na obchvat. Nový most nad železnicí je hotový

Po roce a půl je opět možné dojet po silnici I/35 z Hradce Králové do Jičína. Ředitelství silnic a dálnic v neděli ráno zprovoznilo nový silniční most u Hořic. Auta tak již nemusí zajíždět do města, kudy vedla objízdná trasa. Nový most přišel na 236 milionů korun bez DPH, podle ŘSD šlo o největší současnou investici na silnicích první třídy v Královéhradeckém kraji.