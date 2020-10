Z Vrbětic po šesti letech od výbuchů odcházejí záchranné složky, lokalita ale zůstává riziková

Záchranné práce skončily už na sklonku letošního září. Policisté při nich ve spolupráci s hasiči zajišťovali pyrotechnický sběr munice a jejích částí. Většina se převážela ke zneškodnění do vojenského prostoru Libavá, část pyrotechnici likvidovali přímo ve Vrběticích, které jsou částí obce Vlachovice. V uplynulých dvou týdnech se v areálu bouralo dočasné oplocení, pracovalo se i na likvidaci trhací jámy nebo odvážení techniky a materiálu.

Na zásahu v areálu se za šest let podílely tisíce až desetitisíce policistů, hasičů, vojáků a občanských zaměstnanců. Způsobenou škodu a náklady potřebné na čištění areálu a související práce už před několika lety odhadl krajský policejní ředitel a velitel zásahu Jaromír Tkadleček zhruba na miliardu korun. „Dnes si myslím, že jsem byl lehce optimistický,“ řekl v úterý.

Munici mohou lidé nacházet dál

„Mohu konstatovat, že jsme celý areál prohledali takzvaně plošným sběrem, některé lokality dvakrát i třikrát za tu dobu. Ty řekněme nejvíce postižené, jako byla epicentra, blízkost epicenter, komunikace, pěšiny, blízkost skladů, blízkost štábů a podobně, byly prověřeny i hloubkovým pyrotechnickým průzkumem, což je do 50 centimetrů opravdu velmi detailně a podrobně,“ uvedl Tkadleček. Očekává, že munici a její zbytky budou lidé ve Vrběticích nacházet další desítky let. Lidé si podle něj musejí být vědomi, že lokalita je riziková.

Vrbětice,16.10.2014. Tento muž, hasič Jiří Ovesný z Val.Klobouk, svou rozvahou zachránil desítky lidských životů.Rozhodl o stažení první linie hasičů těsně před obřím výbuchem prvního skladu s tunami munice. Nasazení tisíců hasičů,policistů a vojáků končí dnes, přesně v 19 hodin. pic.twitter.com/LWIAze2h49 — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) October 13, 2020

Vojenské lesy a statky jednájí o směně

Při výbuších bylo zasaženo 1319 hektarů půdy, z toho zhruba 341 hektarů přímo v areálu. V budoucnu by měl získat všechny pozemky a objekty v areálu do majetku státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (VLS), který na nich plánuje hospodařit. Zatímco nemovitosti v areálu už podle ředitele VLS Petra Krále vlastní stát, pozemků se podniku podařilo zatím získat do správy zhruba 64 procent. „Jednáme s dalšími většími vlastníky, jako je město Slavičín, rodina Wichterlů, kde bychom rádi s těmito vlastníky vykomunikovali směnu jejich majetku za jiné majetky, které jsou v našem vlastnictví,“ řekl Král.