V Karviné roste nemocniční pavilon z kontejnerů. Postavený má být do dvou měsíců

Jeden modul usadí stavaři zhruba za deset minut, na celé podlaží potřebují dva dny. Dokončit pavilon trvá od prvního návrhu sedm měsíců, tedy minimálně o polovinu rychleji, než kdyby se nemocnice rozhodla pro stavbu klasickou. „Ta stavba je vlastně takové lego, je to taková skládačka. Budeme ji skládat jedenáct dnů, výhoda je, že nezatěžujeme prostředí okolo prašností,“ řekl ředitel stavební firmy Stanislav Martinec.

Další práce už budou probíhat uvnitř nového pavilonu, a to navíc jen pár týdnů. Díky dvouměsíční přípravě u výrobce jsou totiž moduly z devadesáti procent hotové. „Museli jsme všechno mít promyšlené dopředu, do posledního detailu. Kde budou zásuvky, jaké plyny budou dotažené, v jaké výšce budou umístěna madla,“ řekl ředitel Karvinské hornické nemocnice Tomáš Canibal. To byla podle něj zřejmě jediná nevýhoda. V objektu postaveném z modulů už se navíc nedá nic měnit.