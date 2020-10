V dalších krajích mají o novém vedení jasno, na severozápadě Čech se jednání zadrhlo

Úterý nepřineslo posun ani v Ústeckém kraji. Avizované jednání o případné koalici ANO, ODS a STAN v Ústeckém kraji neproběhlo. Zástupci ANO je odložili, protože se zdrželi na schůzce s vedením svého hnutí. S lídry ANO a ODS se ale setkali zástupci Spojenců pro kraj. Kdyby v připravované koalici nahradilo toto uskupení Starosty, měla by v zastupitelstvu o 55 členech 29 hlasů. Lídr vítězného ANO Jan Schiller však uvedl, že se Spojenci nejednal o koalici, nýbrž o tom, co chtějí dělat v zastupitelstvu.

Královéhradecký kraj

Volby v Královéhradeckém kraji těsně vyhrála koalice ODS a STAN a jeho lídr Martin Červíček směřuje do hejtmanského křesla. Již v pondělí se jeho uskupení předběžně dohodlo s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a se Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES). Tato uskupení mají v 45členném zastupitelstvu dohromady 27 křesel. V opozici by v tom případě skončilo ANO, uskupení Spolu pro kraj, které sdružuje ČSSD a Zelené, a také SPD.

Jihočeský kraj

V jižních Čechách proběhlo v úterý jednání o možné koalici mezi vítězným ANO, Piráty a STAN. Večer ale podepsali memorandum o spolupráci zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, ČSSD a Jihočechů 2012. Tyto strany mají v zastupitelstvu většinu 29 z 55 hlasů. Hejtmanem by se měl stát lídr ODS Martin Kuba, prvním náměstkem lídr lidovců František Talíř.

Kraj Vysočina

Koalice bez vítěze voleb se rýsuje na Vysočině. ODS a Starostové pro občany mají čtyři možné koaliční partnery – Piráty, KDU-ČSL, ČSSD a Starosty pro Vysočinu – a usilují o sestavení krajské vlády bez účasti komunistů a ANO, které v regionu volby vyhrálo. Podle kandidáta na hejtmana Vítězslava Schreka budou další jednání pokračovat ve středu.

Plzeňský kraj

Podobný scénář jako v jižních Čechách či na Vysočině hrozí vítěznému ANO i v Plzeňském kraji. Zde vyzvali ke spolupráci STAN a Piráti občanské demokraty (respektive volební koalici ODS a TOP 09). „Chceme nabídnout TOP 09 a ODS místo hejtmana, respektive hejtmanky,“ řekl lídr STAN Josef Bernard.

Olomoucký kraj

ODS v Olomouckém kraji vyloučila povolební spolupráci s SPD. V regionu se spekulovalo o vzniku menšinové koalice vítězného ANO s občanskými demokraty, která by navázala na dosavadní podobu rady. V ní zasedala i ČSSD, která se do nového zastupitelstva nedostala, někdo by ji tedy musel nahradit, v té souvislosti připadala v úvahu SPD s šesti zastupiteli, která by menšinovou koalici podpořila bez přímého zapojení. ODS nyní vyloučila i takovou formu spolupráce s SPD.

Kromě ANO mají o spolupráci s občanskými demokraty zájem Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj spolu s Piráty a STAN. Kdyby se k nim ODS připojila, vznikla by koalice s 32 zastupiteli z 55, v níž by chybělo vítězné hnutí ANO.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji vítězné hnutí ANO pokračuje v jednání s Piráty, ODS a ČSSD. Lídr ANO Radim Holiš řekl v úterý večer ČT, že ještě není ruka v rukávě, jednání ale pokračuje. Nevyloučil, že by se do koalice mohli zapojit i STAN, v tom případě by v opozici skončili lidovci, SPD a Trikolóra.

Starostové podle Holiše dostali nabídku na přizvání do koalice poté, co dali najevo, že nepovažují za prioritu stavbu nové zlínské nemocnice.

Koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD by měla v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu většinu 24 křesel. Zda se k nim přidají STAN, bude podle Holiše jasnější ve středu. ANO zatím oznámilo, že chce v radě tři křesla a post hejtmana.