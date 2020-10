Stvrzeno podpisem. Moravskoslezské ANO má koaliční smlouvu s ODS, lidovci a ČSSD

Datum a místo narození: 15. dubna 1959 v Ostravě Vzdělání: vystudoval ostravskou Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava (VŠB-TU), v roce 1998 byl jmenován profesorem v oboru inženýrská informatika Kariéra: Zakládal a vedl katedru informatiky na VŠB-TU, působil jako hostující profesor v Rakousku, pracoval ve výzkumných laboratořích v USA a také působil na katedře matematické informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2003 se stal děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU a v letech 2010 až 2016 byl rektorem VŠB-TU. Současná funkce: hejtman Moravskoslezského kraje (od roku 2016) Působení v politice: V krajských volbách v roce 2016 byl zvolen zastupitelem a jako lídr vítězné kandidátky hnutí ANO v Moravskoslezském kraji (ještě jako nestraník) se stal hejtmanem; do ANO vstoupil v roce 2017, ve volbách do sněmovny v témže roce byl zvolen poslancem jako lídr hnutí v Moravskoslezském kraji, v Poslanecké sněmovně působí ve výboru pro vzdělání, mládež a tělovýchovu.

Rada na plný úvazek

Fakt, že celá rada bude uvolněná, zdůvodnil hejtman tím, že kraj čeká čerpání peněz z evropských zdrojů, měly by přesáhnout celkovou hodnotu sto miliard korun. „Bude třeba se tomu věnovat na plný úvazek. Není to o tom, že to bude jenom o hlasování v radě kraje, jde o řešení řady věcí. Ta transformace bude velmi náročný projekt,“ uvedl Vondrák. Podle něj měly uvolněné celé rady i další kraje. „Takže jsme se mezi ně tímto v podstatě zařadili,“ uvedl Vondrák. Podle něj chce kraj pokračovat v projektech, s nimiž začal v minulém volebním období.

Rozložení sil v jedenáctičlenné krajské radě bude rozděleno v poměru 5:3:2:1. V pětašedesátičlenném zastupitelstvu má ANO 24 mandátů, ODS deset, Piráti devět, lidovci sedm, SPD šest křesel, ČSSD pět a komunisté čtyři.