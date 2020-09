Do knihovny na hřbitov. Mikulovská knižní budka vybízí ke klidnému rozjímání

Knižní boxy například na vlakových nádražích nebo zastávkách autobusů jsou dnes celkem běžné, v Mikulově vznikl na netradičním místě; je součástí místního hřbitova. Prvními tituly police zásobila městská knihovna, další mohou postupně obměňovat i sami čtenáři, kteří tudy mají cestu. Nabízí beletrii i biblickou literaturu.

„Na hřbitově je určitá komunita lidí, kteří nemají chuť nebo čas chodit do knihovny, nebo nemají zájem se setkávat s lidmi, ale rádi by si půjčovali knihy. Proto jsme jim tímto projektem nabídli možnost si knihy vybrat, v klidu si posedět a počíst,“ vysvětlila ředitelka Městské knihovny v Mikulově Ilona Salajková. Do budoucna by vedle knihobudky pod stromem měla být i lavička.

Nový #knihobox se ode dneška otevře lidem v městském parku v Kyjově. Netradiční tvar navrhly děti - ve výtvarné soutěži spolku Kyjovské Slovácko v pohybu. Sešlo se v ní na 80 různých obrázků, zvítězila růžová #sova od tehdy dvanáctileté dívky. Vizi pak upravil architekt. #Kyjov pic.twitter.com/5z3pNf9bvn — Markéta Chumchalová (@Chumchalova_CT) September 5, 2020

Sova, symbol moudrosti

Veselejší motiv i zázemí našel nově otevřený první venkovní knižní box v Kyjově. Polohu v parku vybrali v anketě sami místní obyvatelé, tvar sovy vymyslely děti a upravil architekt. „Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž. Děti namalovaly kolem osmdesáti obrázků různých knihovniček,“ řekla ředitelka spolku Kyjovské Slovácko v pohybu Hona Horňáková.

„Pokud se někomu bude kniha líbit, může si ji nechat, ale moc bychom chtěli požádat lidi, aby na oplátku zase přinesli něco ze svého archivu,“ dodala. Jako symbol moudrosti má knihovnička – sova podpořit vzdělávání a lásku k četbě především u dětí, z celého regionu.