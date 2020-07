Pražská rada se hádá o družstevní bydlení. Městské části zatím netrpělivě čekají, až se shodne

Na tom, jak má vypadat družstevní bydlení v Praze, se primátor Hřib a jeho radní Kordová Marvanová neshodnou a protichůdně vyznívají i analýzy, které si každý z nich nechal vypracovat. Radní zastupující Spojené síly pro Prahu přišla s návrhem, podle kterého by mělo družstvo za městský pozemek zaplatit odhadní cenu. Primátorovi Piráti, ale i koaliční Praha sobě ovšem chtějí, aby se pozemky prodávaly dráž, a město tak získalo peníze na rozvoj bydlení.

Podle Marvanové je nemravné, aby město po Pražanech chtělo cenu, která je vyšší než posudková. Označila to za potenciální lichvu. Její plán ale rada v polovině června neschválila a následně nezískal dostatek hlasů pro zařazení na program jednání zastupitelstva.

Zdeněk Hřib své argumenty podpořil posudkem od společnosti Ernst & Young. Její závěry ale Hana Kordová Marvanová zpochybnila. Chce, aby město posudek reklamovalo. „Budeme chtít, aby město neproplatilo tento posudek,“ doplnil předseda klubu Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09) s tím, že pokud by reklamace neuspěla, měl by náklady uhradit Hřib sám. „Pan primátor to objednal za 605 tisíc,“ vyčíslila Kordová Marvanová.