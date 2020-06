Účinnější zbraň na komáry. Ve Studénce použijí přípravek, který hubí jejich larvy

Komáři trápí obyvatele Studénky pravidelně. Město leží poblíž chráněné krajinné oblasti Poodří, kde je velké množství vodních ploch. Počasí posledních týdnů je pro komáry ideální.

„Musím říct, že po tom suchu byla populace komára zdecimovaná, ale samozřejmě přežilo pár samic a ty už stačily jednu generaci obnovit,“ řekl krajinný ekolog Ivan Bartoš.

Ještě loni používali k likvidaci komárů ve Studénce takzvané termické dýmování. Jenže to zabíjelo nejen komáry, ale i užitečný hmyz. „Byla to tvrdá chemie, která vyvraždila vše živé, co tu bylo,“ popsal Bartoš.