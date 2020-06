Hřib doufá ve Smetanovo nábřeží bez aut, Svoboda mluví o anarchistickém činu

Pirátský primátor odmítá, že by důvodem omezení na Smetanově nábřeží byla pomoc konkrétním podnikům. „Cílem je zklidnění dopravy v jedné z nejkrásnějších ulic, kterou v Praze máme,“ tvrdí. Magistrát podle něj vychází vstříc velkému množství chodců, kteří nábřeží využívají. Doplňuje také, že díky současné úpravě se už nezasekávají tramvaje na mostě Legií a zlepšila se tudíž průjezdnost v místě.

Anarchistický čin, hodnotí Svoboda

S tím Svoboda nesouhlasí, dopravní situace se podle něj nezměnila a lépe se teď na vltavském břehu nevede ani pěším. „Prakticky zmizel prostor od nástupového můstku na tramvaj, to není průchozí,“ konstatuje bývalý primátor. Hřib dle jeho slov nerozumí tomu, jak funguje Praha či jiná velká města.

„Chcete-li ve velkém městě dělat změnu stávající dopravy, musíte vytvořit teoretický model, co se stane. A musíte to, co se stane, řešit. Když auta vytlačíte, budou jezdit jinudy, lidé si najdou jakoukoliv možnost,“ je přesvědčen Svoboda.

Hřib ale připomíná, že centrum Prahy už s omezením dopravy na Smetanově nábřeží a také na Malé Straně zkušenosti má. „Vyhodnocení je takové, že ke kolapsu nedošlo,“ zdůrazňuje. Názor, že řidiči potřebují úsek průjezdný, jinak ucpou jinou část Prahy, je podle primátora mylný.