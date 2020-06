Rezidentní parkování se rozšířilo do ulic Starého Brna. Místní upozorňují na nedostatky

Město má připravené pro letošní rok další tři etapy rozšíření. Do zóny B bude patřit od 3. srpna oblast kolem Dřevařské ulice, do zóny C od stejného data oblasti kolem Botanické a Staňkovy. Od 5. října budou funkční modré zóny také v oblasti kolem ulic Špitálka, Trnitá a Zborovská, od 16. listopadu kolem ulic Žižkova, Chodská a Rybářská. Tyto ulice budou patřit do zóny C, kde se parkování reguluje pouze mezi 17:00 a 6:00, tedy v noci, kdy se za parkování platí 20 korun za hodinu a první hodina je zdarma.