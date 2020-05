Znojmo nakoupilo software z druhé ruky. Ušetřilo díky tomu skoro dva miliony

Podle místostarosty se v podstatě jedná o softwarovou recyklaci. „Velkou výhodou je to, že u použitého softwaru není poznat, že už ho někdo používal. Na kvalitu produktu to nemá vliv, je jako nový, ale za mnohonásobně nižší cenu,“ vysvětlil.

„Je to úplně stejné, jako když si někdo koupí nové auto, chvíli s ním jezdí a pak ho prodá. To samé jde dělat se softwarem. My jsme si teď pořídili vlastně takové ojeté auto a ušetřili jsme milion sedm set tisíc korun,“ vysvětlil místostarosta Znojma Jakub Malačka (ČSSD).

Nákup použitých licencí není jednoduchý

Při nákupu licence muselo město dodržet všechny podmínky přeprodeje, ty byly stanoveny Soudním dvorem Evropské unie v roce 2012. „Proces je to mnohem složitější, než když si koupíte licenci úplně novou. Museli jsme si psát s ministerstvem vnitra, s Microsoftem v České republice i z Finska z Microsoftu nám psali. To bylo kvůli tomu, abychom to všechno měli skutečně podchycené a bylo to legální,“ sdělil Malačka.

Legislativním podmínkám město přizpůsobilo i výběrové řízení. „Do jeho podmínek muselo být zahrnuto například to, že licence je určena pro trh Evropské unie, že každý předcházející vlastník licenci už nevyužívá nebo že součástí dodávky produktu musí být licenční klíče a podobně,“ dodal místostarosta.