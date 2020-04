V Olomouci vystavili ostatky svaté Pavlíny, aby ochraňovala před koronavirem

Ke svaté Pavlíně, mučednici z doby Diokleciánova pronásledování křesťanů, se obyvatelé Olomouce modlí už od roku 1623 jako k ochránkyni před morem. Ostatky římské mučednice popravené i s rodiči za to, že se všichni nechali pokřtít, přivezl do Olomouce jezuita Mikuláš Lancicius. Patronkou města se stala 23. října 1623 poté, co město sužovala těžká morová epidemie a uspořádaný prosebný průvod s jejími ostatky pomohl mor zažehnat.