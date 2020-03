Rouška na veřejnosti byla tabu, teď ji mají skoro všichni, říká obyvatel uzavřeného Uničova

Podle starostů dotčených obcí byl a asi stále je největší problém se zásobováním. Jak konkrétně to pociťujete, je něčeho v obchodech nedostatek?

Co se týče obchodů, tak musím říct, že jsem byl opravdu mile překvapen, protože po té hysterii, která byla nejenom tady v Uničově, ale po celé České republice, tak jsem čekal, že obchody budou prázdné. Byl jsem v obchodě včera a takřka všechno bylo, pečivo, maso, těstoviny, nápoje, dezinfekční prostředky. Samozřejmě oproti minulým týdnům byly regály prázdnější, ale bylo to podle mě bez problémů a byl jsem mile překvapen, že všechno je. Objevují se informace, že některé čerpací stanice v oblasti zavírají. Jak to vypadá s dostupností pohonných hmot?

Benzinky jsou otevřené, ale viděl jsem včera, že jedna je zavřená. Z jakého důvodu, to nejsem schopen říct, ale ty ostatní, co jsem viděl, tak fungují normálně.

Starostové upozorňují, že by mohl být problém odvoz komunálního odpadu. Zaznamenal jste v tomto směru nějaké potíže, že by se v ulicích objevovaly přeplněné popelnice?

Toto možná je takový menší problém, že když se projdete po náměstí, tak uvidíte, že ten odpad není odvezen, ale věřím, že během těch pár dnů se to všechno vyřeší. Ta situace je tady od pondělí a je to pro všechny nové. Jak to obecně vypadá v ulicích Uničova? Mluví se o tom, že jsou to města duchů, ale lidé po ulicích chodí, mají všichni roušky?

Město duchů – tak se od pondělí Uničovu říká. Ta situace je taková, že když se teď podíváte z okna nebo vyjdete ven na nákup, do práce nebo do lékárny, tak zažijete situaci, na kterou v Uničově nejste zvyklý. Jsou prázdné ulice, je tady minimum lidí, je tady ticho i ten provoz je minimální. Když na ulici někoho potkáte, tak devět z deseti, nebo možná všichni mají roušku nebo jakoukoliv ochranu obličeje. V tomto nastal velký zlom oproti pondělí, protože se mi zdálo ještě o víkendu, že nošení roušky na veřejnosti bylo tabu, lidé se dívali divně, a teď je to přesně naopak. Ti lidé se teď dívají divně na toho, kdo tu roušku nemá.