Byli jsme pro ně Amerika, odejít nechtěli, říká o odsunu sovětských vojsk z Frenštátu Dalibor Norský

Nechápali, proč musí odejít

Podle Norského se občané Frenštátu pod Radhoštěm chtěli definitivně zbavit sovětských vojáků, na základě toho začalo vyjednávání s posádkou. Vojáci ale nechápali, proč musí odejít. „Nechtělo se jim, Československo pro ně bylo Amerika. Chtěli odjet co nejpozději a my jsme zase chtěli, aby odjeli co nejdřív,“ vzpomíná Norský.

Sovětští vojáci proto údajně na odsun z Frenštátu zprvu nechtěli přistupovat, Norský je denně navštěvoval v kasárnách a pozval je i na Městský národní výbor. „Jednání šla ztuha. I když jsme začali brzo, tak přesto to šlo ztuha a nebylo kroku vpřed,“ vzpomíná.