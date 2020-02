Brabec stvrdil novou zonaci Šumavy. Nejpřísnější ochrana bude platit ve čtvrtině parku

Vyhlášku o nové zonaci Národního parku Šumava ve čtvrtek podepsal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), platit bude od začátku března. Park regule rozdělí do čtyř sekcí s různým režimem ochrany, přičemž rozčlenění by mělo platit patnáct let. V současnosti má národní park zóny tři. Jihočeský kraj, který má k vyhlášce připomínky, rozhodnutí ministerstva nepřekvapilo.