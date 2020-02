Nebylo to zabití, ale vražda. Za usmrcení ochrnuté manželky a tchyně si Kotala odpyká 15 let

Trest z původních patnácti na deset let snížil Kotalovi Vrchní soud v Olomouci loni v květnu poté, co vyslechl také dvě znalkyně. Z jejich výpovědi vyplynulo, že nahromaděná frustrace a stres hrály v tragickém případu velkou roli. Odvolací soud tehdy vzal v úvahu to, že muž, který se o ženu několik let pečlivě staral, čin spáchal v silném rozrušení.

Nejvyšší státní zástupce nesouhlasil se změnou kvalifikace činu

Proti původnímu rozsudku se odvolal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který nesouhlasil se změnou právní kvalifikace i se snížením trestu. Podle něj se muž trestného činu nedopustil ve stavu silného rozrušení, naopak jednal organizovaně, emočně chladně. Byl frustrovaný z rodinné situace, z nároků, které na něj kladla péče o manželku i soužití se stárnoucí tchyní. Nejvyšší soud mu vyhověl s tím, že nešlo o silné rozrušení, a vrátil případ zpět k Vrchnímu soudu.