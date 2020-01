Řekněte, kde se bojíte a kde ne. Přerov mapuje pocity lidí ve webové aplikaci

Součástí anonymního dotazníku je i mapa, do které mohou zájemci přímo zaznačit místa, kterými se bojí procházet. Úvést mohou také to, zda se stali oběťmi či svědky trestného činu, nebo co by pro svou bezpečnost přivítali.

„Nabízí se tam i porovnání, kde se lidé báli před deseti lety a kde se bojí dnes. Zajímá nás i to, jestli se obávají některé konkrétní skupiny občanů, a jaké k tomu mají důvody,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Problémy nejen v Kojetínské a Škodově ulici

Mezi lokality, které Přerované dlouhodobě s ohledem na bezpečnost kritizují, jsou Škodova a Kojetínská ulice nebo blízké okolí vlakového nádraží. Mezi rizikové lokality se ale nově zařadily i ulice Velká Dlážka nebo Jilemnického. Jejich obyvatelé nedávno sepsali petici kvůli problémovým občanům, kteří se do dříve klidné lokality přistěhovali.

Obyvatelé ulic Velká Dlážka a Jilemnického žádali radnici, aby se jejich čtvrť stala součástí bezdoplatkové zóny v Přerově. „Zajímají mě odpovědi i na otázky, jestli je pro Přerovany situace strachu tak velká, že by přivítali sousedské hlídky, nebo veřejně přístupné kurzy sebeobrany,“ doplnil Kouba.