Děti z Mnichu nestíhají kvůli novému jízdnímu řádu výuku, do školy je budou vozit hasiči

„Dokonce je vezl manžel kamionem, aby se do školy dostaly včas a byly na výuku v osm hodin ve škole,“ popsala obyvatelka Mnichu Monika Marsová.

Rodiče z Mnichu řeší každé ráno, jak se jejich děti dostanou do školy v Kardašově Řečici. Dříve jezdilo deset dětí z obce vlakem. Ten ale nyní kvůli novému jízdnímu řádu zastavuje v Mnichu po osmé hodině. Spoj se totiž posunul skoro o půl hodiny.

Ačkoliv dětem se změna líbí, rodičům komplikuje život. „Mám upravenou pracovní dobu, abych odvezl děti do školy, protože jinak to nejde,“ uvedl jeden z místních rodičů Ladislav Bartoš. „Výjimečně je vezu sama, protože jsem si vzala v práci volno,“ vylíčila Vlasta Velíková

Z nádraží musí jít děti ještě pěšky. Pokud by využily současný vlakový spoj, do školy by dorazily až v druhé polovině hodiny.

„Samozřejmě, pro ně je to hendikep, protože si to učivo musí doplnit,“ uvedla ředitelka Základní školy Kardašova Řečice.

Za pozdější spoj může nové křižování rychlíků

Za změnu v jízdním řádu může nové křižování rychlíků jinde na trati, na které musel Jihočeský koordinátor dopravy (Jikord) reagovat.

„My bychom stejně museli tím osobním vlakem pohnout kvůli tomu, abychom desítkám lidí zajistili přímé spojení z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic, anebo s přestupem na Prahu,“ popsal Jan Aleš, jednatel společnosti Jikord.

Osobní vlak už v původním čase na trati jezdit nebude. „Aktuálně máme připraveno takové nouzové řešení, a to že budeme dopravovat děti našimi hasičskými auty,“ popsal starosta Kardašovy Řečice Petr Nekut (nestr).

Situaci má trvale vyřešit zavedení autobusové linky do obce.