Most v Kníničské ulici v Brně je znovu průjezdný v obou směrech. Řidičům se uleví, ale jen na čas

Podle původního plánu se měl most v Kníničské ulici otevřít do konce roku, podařilo se to ale o více než měsíc dřív. Průjezdný je opět jak směrem od Pisárek, tak od Bystrce. Uzavřená ale zatím stále zůstává spojovací větev ve směru od Bystrce na Žabovřeskou, ta by se měla otevřít na konci prosince letošního roku.

Práce na velkém městském okruhu budou pokračovat i přes zimu a řidiče čekají další uzavírky a omezení. „Od ledna budeme uzavírat část hlavní trasy a právě dopravu z hlavní trasy převedeme na obslužnou komunikaci. To znamená, že budeme mít zprovozněny všechny sjezdy i nájezdy v mimoúrovňovém křížení,“ vysvětlil ředitel Ředitelství silnic a dálnic Brno David Fiala.