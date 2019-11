Kvůli opravě kolejí u olomouckého výstaviště se tvoří kolony. Nejezdí ani vlaky a tramvaje

Oprava křížení vlakových a tramvajových kolejí ve Wolkerově ulici v Olomouci komplikuje dopravu ve městě. Kvůli rekonstrukci nejezdí vlaky z Olomouce do Senice na Hané a tramvaje na Novou Ulici. Hlavní trasa ve směru z Brna do centra města je navíc uzavřena i pro auta a na objízdných trasách se tak hlavně ve špičce tvoří dlouhé kolony. Práce mají probíhat až do 9. prosince.