Za tragickou železniční nehodu ve Studénce navrhuje žalobce znovu nepodmíněné tresty

Státní zástupce opět požaduje nepodmíněné tresty od tří do šesti let pro všech deset obžalovaných v kauze železničního neštěstí ve Studénce. U novojičínského okresního soudu to ve středu řekl žalobce Aleš Kopal. Odkázal na svůj závěrečný návrh ze září 2017, kdy navrhoval všechny uznat vinnými z obecného ohrožení a udělit jim i tresty zákazu činnosti. Nehodu, ke které došlo v srpnu 2008, nepřežilo osm lidí. Okresní soud se neštěstím zabývá podruhé, původní verdikt zrušil krajský soud.