Most v Otrokovicích opět spojuje obě poloviny města. Rekonstrukce trvala devět měsíců

Nadjezd nad železnicí půl století spojoval dvě části Otrokovic, od února je naopak dělil. Generální rekonstrukce si vyžádala jeho úplnou uzavírku. Na jaře stavbaři dokonce část mostu zbourali a začali stavět znovu. „Odbourali jsme veškeré mostní vybavení. Dostali jsme se až na nosnou konstrukci a vybudovali nové opěry,“ popsal stavbyvedoucí Bohdan Petura.

Most by měl vydržet dalších padesát let. Obnova vyšla na sto třicet sedm milionů korun, většinu nákladů pokryla státní dotace. „Důvodem k opravě byl špatný stav mostní konstrukce. Oprava byla nezbytná, most se postavil před padesáti lety a žádná rozsáhlejší oprava se po celé roky neprováděla,“ řekla starostka Otrokovic Hana Večerková (ANO).

Autobusy najezdily tisíce kilometrů navíc

Nadjezd je na hlavní trase do části Baťov, doprava včetně městské hromadné dopravy a linkových autobusů byla po dobu opravy vedena po objízdných trasách.

„Převedením autobusové linky číslo 55 na objízdnou trasu jsme se snažili zajistit obyvatelům otrokovické čtvrti Bahňák plnohodnotný provoz městské hromadné dopravy i po dobu uzavírky nadjezdu. Během ní naše autobusy najezdily navíc asi 130 tisíc kilometrů,“ řekl ředitel dopravní společnosti Josef Kocháň. Stavba si vyžádala také výluky na železnici.