Otáčivé hlediště v Krumlově má zůstat na místě do roku 2023. Nová točna by mohla být jinde

„Domluvili jsme se, že paní ředitelka Goryczková dá pokyn, aby byla smlouva prodloužena do roku 2023. Oprava Bellarie by neměla komplikovat další sezony (divadla),“ oznámil náměstek Thoma. Dodal, že podle Goryczkové zvládnou stavební technici potřebné práce před nebo po divadelní sezoně.

Město České Budějovice, jež známé otáčivé hlediště vlastní, má zatím smlouvu s památkáři na pronájem pozemku v zámecké zahradě do konce roku 2020. Zástupci města a divadla původně žádali, aby památkáři smlouvu prodloužili do roku 2025.

Zlatý důl do bývalého zahradnictví

Železobetonová konstrukce točny je stará přes 25 let, divadlu rostou náklady na její dílčí opravy. Ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek už dříve řekl, že točna potřebuje v příštích letech rekonstrukci za miliony. Její zázemí je na úrovni roku 1958, kdy se v zámeckém parku začalo hrát, uvedl Průdek.

Průdek loni několikrát řekl, že dává přednost variantě, kdy by se hlediště přesunulo do takzvaného divadelního traktu v bývalém zahradnictví. Zámecká zahrada by se o tento dnes nevyužívaný prostor rozšířila. Tuto variantu upřednostňovala i Česká komora architektů. „Je to varianta, která by jednou provždy vyřešila spor mezi památkáři a Jihočeským divadlem,“ řekl v červnu 2018 Průdek.

Točna přináší Jihočeskému divadlu čtyři pětiny tržeb, které jsou 54 milionů korun ročně. Na otáčivé hlediště letos přijelo na 96 představení přes 58 tisíc diváků, tržby z prodeje vstupenek vzrostly oproti minulé sezoně o 15 procent na 43,3 milionu korun. Od roku 1958 navštívilo točnu 2,4 milionu diváků.