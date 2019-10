O prodlouženém víkendu nepojede metro z Muzea na Pražského povstání

Přípravné práce se v tunelech dělaly od 12. do 20. října. Zahrnovaly povolování upevňovadel, řezání kolejnic nebo vybourání části dřevěných pražců. Výměnu pražců má provést firma Swietelsky Rail CZ.

Dopravní podnik měnil na lince C pražce naposledy letos na začátku července. Tehdy se potýkal v první den výluky s nedostatečnou kapacitou stanice Pražského povstání. DPP následně od sebe oddělil nástupní a výstupní trasy do a ze stanice metra.

Dopravní podnik bude vyměňovat pražce i příští rok

Pražský dopravní podnik bude ve výměnách pražců na trase metra C pokračovat i v příštím roce. Provoz by měl být přerušen o prodloužených víkendech o Velikonocích, na začátku prázdnin a při svatováclavském víkendu v září. Oznámila to mluvčí DPP Aneta Řehková. Práce by se měly týkat několika úseků mezi stanicemi Muzeum a Kačerov.