Úhlavu znečistila chemikálie. Pitná voda ohrožena není, lidé by ale neměli jíst ulovené ryby

Do Úhlavy, která zásobuje pitnou vodou Plzeň, unikla chemická látka na impregnaci dřeva. Zásobování pitnou vodou ovšem ohroženo není a lidé se nemusí obávat ani kontaminace vodovodních řadů. Krajské město bude dočasně brát pitnou vodu z Radbuzy. Do Úhlavy se látka dostala Drnovským potokem z výrobního areálu v Klatovech, pravděpodobně v noci ze 7. na 8. října. Přes Úhlavu se potom chemikálie dostala až do Berounky.