Repliku vyhořelého kostela v Gutech staví na Valašsku. Zatím jenom na zkoušku

„Teď je postavena první část srubové stavby, která vlastně bude pokračovat ještě jednou tolik vysoko,“ přiblížil majitel tesařské dílny Antonín Papšík. Po rozebrání stavby se bude připravovat převoz dřeva do Třince.

Se dřevem je ale potřeba dále pracovat, a tesaři ho tak začali opracovávat přímo v sídle dodavatelské firmy v Hošťálkové. Kostel zčásti vzniká přímo tam, až po úpravě jednotlivých prvků bude konstrukce rozebrána a vhodně uložena do té doby, než začne stavba kostela v Třinci-Gutech.

Plánovaná stavba nového dřevěného kostela má ale zpoždění, a tak se neví, kdy tesaři začnou dřevo do Třince odvážet. Problém je v tom, že Ostravsko-opavská diecéze stále nemá stavební povolení. Důležité razítko nedali hasiči, plánované požární zabezpečení kostela totiž považovali za nedostatečné.

Ve chvíli, kdy bude mít biskupství v rukou stavební povolení, začne firma z Valašska vozit připravené dřevo do Třince. Každý týden z dílny odjede jeden plně naložený kamion. „Měli jsme to naplánováno do konce roku, ale počítáme s tím, že začátkem ledna budeme hotoví, když nás nic nezaskočí,“ poznamenal Papšík.

Kostel zmizel, zůstal jenom kříž

Dřevěný kostel ze 16. století vyhořel v noci z 1. na 2. srpna 2017. Oheň zničil celou stavbu včetně uměleckých děl uvnitř objektu. Na místě zůstal jenom kříž stojící těsně vedle kostelní věže a jako zázrakem je teměř nepoškozený.