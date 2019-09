V nejhlubší zatopené jeskyni světa cvičili záchranáři. Pátrali po ztracených potápěčích

Nejprve bylo v rámci cvičení potřeba zjistit, kde se pohřešovaní nacházejí. „Nemáme vůbec informace, kde jsou a co dělají, ale máme informaci o tom, kdy šli do vody a kdy se mají vynořit. Byl předem daný plán, kde se budou pohybovat. Takže my je budeme hledat v místech, kde by měli být. Jsme v podstatě jenom pátrači,“ popsal záchranu potápěčů speleolog z Hranického krasu Jan Musil.

Poté co ztracené osoby speleologové v zatopené jeskyni našli, nastoupila záchranná skupina, která muže uvězněné pod vodní hladinou vyprostila. Z propasti poté zraněné potápěče vytáhli lezci.

K podobným případům v Hranické propasti nedochází, jelikož tato lokalita je rekreačním potápěčům nepřístupná. Podle speleologů je však nutné takový zásah natrénovat. „Hranická propast je excelentní v tom, že je tady hloubka 440 metrů a speciální složení vody, tak se nám speleo-potápěčům stává, že občas potřebujeme takovou záchranu,“ řekl předseda České speleologické společnosti Hranického krasu Michal Guba.

75 potápěčů mezi hasiči

Do cvičení se zapojili také hasiči, konkrétně osm potápěčů z hasičského záchranného sboru v Praze a devět hasičů-lezců z Přerova. „Jedním z výstupů tohoto cvičení bude rovněž aktualizace a vytvoření postupů, které povedou ke zdokonalení záchrany osob v uzavřených jeskynních prostorách,“ řekl koordinátor potápěčských skupin hasičů Jiří Matějka.

Hasiči mají celkem šest potápěčských skupin – v Praze, jižních Čechách, Olomouci, Pardubicích, Hradci Králové a Hlučíně. Zahrnují 75 lidí, kteří nejčastěji zasahují například na přehradách. V polovině případů jde o záchranu osob.