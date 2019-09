V některých obcích se bude o víkendu volit. V Hrušce nebo Újezdečku jdou k urnám už počtvrté za poslední rok

Zvolení zastupitelé v Hrušce a Skřípově se po řádných ani nových volbách na novém vedení obcí nedomluvili. Vesnice kvůli tomu nemají například schválený rozpočet a nemohou investovat nebo se dál rozvíjet.

Zastupitelstvo v Hrušce se rozpadlo nejdřív v říjnu, a pak i po nových březnových volbách. Tři ze sedmi zastupitelů rezignovali, a stejně se zachovali i jejich náhradníci. Podle zákona však musí mít vedení obce minimálně pět členů.

Tentokrát méně kandidátek

V březnu vybírali lidé v Hrušce z pěti kandidátek, tentokrát budou jenom dvě, každá o devíti jménech. Do zastupitelstva se ale dostane jenom sedm lidí. Dvě kandidátky s osmnácti jmény mají pro sobotní volby také ve Skřípově, v březnu měla obec o jednu kandidátku víc.

Pokud by se noví zastupitelé nedohodli ani po těchto volbách, další by byly zhruba za šest měsíců. Pro obce bez vedení to znamená velké problémy. Nejde jenom o rozpočet a o to, že ze své kasy nemohou do ničeho investovat peníze, bez vedení není možné žádat ani o dotace.