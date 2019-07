Oprava Libeňského mostu začne až příští jaro, dopravu zatím neomezí

Libeňský most vznikl k oslavám deseti let samostatného Československa, otevřen byl příhodně 29. října 1928. Pochází od výrazného architekta meziválečné éry Pavla Janáka a mostního stavitele a inženýra Františka Mencla.

Do stavby se dělníci pustili na sklonku roku 1924. Jeho předchůdcem byl provizorní dřevěný most (1903), který sloužil na přelomu 19. a 20. století při výstavbě Mostu Legií.

S názvy to měl most v průběhu let jako na tenise. Prvních deset let svého fungování se jmenoval Libeňský most, pak se na dva roky stal mostem Baxovým, v letech 1940–1945 byl opět Libeňský, aby se na roky 1945 až 1952 jmenoval opět Baxův. V roce 1952 byl přejmenován na Stalingradský most, ale od roku 1962 se opět jmenoval Libeňský.