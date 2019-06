Oprava Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží potrvá čtyři roky, nejprve je na řadě fasáda a střecha

Svoboda připomněl i jednání s pražským magistrátem o budoucnosti parkoviště naproti budově. Minimálně část z něj by se podle šéfa SŽDC měla proměnit tak, aby navazovala na prostor před dolní částí nádraží, a vytvořit tak volnou zónu.

Oprava měla být hotová v roce 2013

Rekonstrukce staré výpravní budovy hlavního nádraží začíná šestnáct let poté, co České dráhy – jako její tehdejší vlastník – uzavřely smlouvu s firmou Grandi Stazioni o celkové rekonstrukci nádraží. Ta měla původně skončit do deseti let, společnost by pak měla stanici v dlouhodobém pronájmu.

Na rozdíl od nové haly neprošla většina historických prostorů rekonstrukcí, výjimkou je pouze ústřední prostora, kde se původně prodávaly jízdenky a která renovací prošla. Kvůli zpoždění pak SŽDC neprodloužila Grandi Stazioni smlouvu.

Italská společnost dostala zhruba půl miliardy jako uznatelné náklady na rekonstrukci, ale po státní organizaci žádala více. S požadavkem na více než 350 milionů se obrátila Grandi Stazioni na soud, avšak neúspěšně. Loni firma také definitivně neuspěla se snahou domoci se verdiktu, že hlavní nádraží stále patří Českým drahám.