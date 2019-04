Železničáři nemusejí zaplatit Grandi Stazioni 350 milionů, rozhodl soud. Společnost se může odvolat

Grandi Stazioni chtěla peníze jako náhradu za investice do oprav nádraží . Původně požadovala 776 milionů korun. Z této sumy SŽDC následně vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci. Žalovaná částka se tak snížila na 210,8 milionu korun. Dalších 139,7 milionu korun italská firma požadovala jako smluvní pokutu.

Zástupci žalovaných stran byli s výsledkem spokojeni. „Vítáme dnešní rozhodnutí a jsme rádi, že soud uznal všechny naše argumentace k obraně majetku státu za důvodné,“ řekl právní zástupce SŽDC Jiří Dukát. „Ty nároky jsou jednoznačně neopodstatněné a věříme, že pokud se žalobce odvolá, tak to potvrdí i Městský soud v Praze, dodal právní zástupce Českých drah Jiří Pour. Oba také věří, že italská společnost neuspěje ani s dalšími žalobami, které v souvislosti s hlavním nádražím podala. Zástupci Grandi Stazioni rozhodnutí nekomentovali. Dá se však očekávat, že se firma odvolá.

Firma podala celkem čtyři žaloby

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na třicet let. Součástí smlouvy však byla podmínka na zrekonstruování objektu do 16. října 2016. To ale italská firma nesplnila a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit. Krok správy železnic vyvolal soudní spory a přerušil rekonstrukci.

Italská společnost podala v souvislosti s pražským hlavním nádraží čtyři žaloby. Žalobu na určení vlastnictví historické Fantovy budovy zamítl v říjnu loňského roku odvolací soud. Vedle tohoto Grandi Stazioni napadla také převod nové odbavovací haly z Českých drah na správu železnic. Další žaloba se týká náhrady škody 1,2 miliardy korun, kterou Italové požadují za neprodloužení nájmu. Čtvrtým sporem je v pátek zamítnutá žaloba o náhradu investic za opravy.