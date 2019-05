Řidiči v Brně u Zvonařky dostanou od poloviny června pruh navíc

Ve směru do centra budou od tohoto data řidiči moci využívat dva jízdní pruhy, ve směru opačném se oproti dnešku nic nezmění.

Zúžení do jednoho pruhu v ulici Hladíkova zůstane do prvního července. I tam se ale doprava následně přesune do režimu 2+1. „Je to z důvodu napjatého harmonogramu celé stavby. Hned jak je to možné, budeme se snažit vyjednat ulehčení té dopravě,“ řekl David Grund.

Začátkem nového školního roku od 1. září by se měla podle plánu otevřít ulice Dornych. Od toho momentu by se mělo po ulici Zvonařka zase jezdit v obou směrech jen jedním pruhem.