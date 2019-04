Z vlaku na kolo či koloběžku. Na nádražích se po zimní pauze otevřely půjčovny kol

České dráhy kromě klasických byciklů půjčují zájemcům i elektrokola, a to v Ostravě, Olomouci a v Přerově. Nabídku v minulých letech dopravce rozšířil i o koloběžky, které si lidé mohou půjčit v Olomouci, zároveň jsou i letošní ostravskou novinkou. K dispozici jsou také cyklistické přilby nebo cyklosedačky pro děti.

Letos se na Moravě otevírá i jedna nová půjčovna kol Českých drah, konkrétně v Šumperku. „V současné době v Šumperku nabízíme šest kol, jsou to krosová kola, a pokud by byl zájem, tak samozřejmě kola navýšíme,“ řekl dozorčí osobní přepravy v Šumperku Kamil Hajšman.

V Moravskoslezském kraji si lidé od soboty 30. března mohou půjčit kolo v Ostravě nebo Frýdku-Místku. Půjčovny kol tam budou v provozu do 31. října, a to každý den včetně víkendů. V Olomouckém kraji je půjčoven víc. Kromě Olomouce, kde půjčovna funguje celoročně, si lidé mohou půjčit kolo i v Přerově, Zábřehu a Hranicích.

„Největší zájem je tradičně o půjčovnu v Olomouci a další hodně frekventovaná půjčovna je v Otrokovicích. Může to souviset s blízkostí atraktivních rovinatých cyklostezek v okolí řeky Moravy.“

Záloha i několik tisíc

Na zapůjčení kola či koloběžky musí mít člověk s sebou občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Důležitá je však záloha za kolo, kterou zákazník dostane zpět po jeho vrácení. Výše zálohy se liší od druhu dopravního prostředku i od regionu.

Za klasické dámské, pánské nebo dětské kolo musí zákazník složit zálohu tisíc korun v Olomouckém i Moravskoslezském kraji. Za elektrokolo je poplatek vyšší: v Ostravě 2500 korun a v Olomouci ještě o pět set korun více.

Cena za samotné zapůjčení kola se pak pohybuje od 80 do 160 korun a za elektrokolo od 300 do 350 korun. Zvlášt se platí za přilby nebo dětské cyklosedačky. Slevu mají držitelé In Karty. Zapůjčená kola si lidé mohou zdarma uschovat i v dalších stanicích jako ve Frenštátu pod Radhoštěm, Českém Těšíně nebo Kojetíně na Přerovsku.