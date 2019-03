Aktivistka Kliniky musí exekutorovi zaplatit 290 tisíc, soud jeho odměnu potvrdil

Kolem budovy někdejší plicní kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově v Praze 3 se vedou bouřlivé debaty už několik let. Dům poblíž parku Parukářka byl prázdný od roku 2009. Obývali jej bezdomovci a narkomani, kteří prostory zanesli hromadami odpadků.

Situace kolem Kliniky se vyostřila poté, co na ni začátkem února 2016 zaútočili maskovaní pachatelé. Ve stejný den se v Praze konaly demonstrace proti migraci. Klinika na svých internetových stránkách uvedla, že za útokem stáli neonacisté. Policie případ odložila kvůli důkazní nouzi.

Smlouva Klinice vypršela 2. března 2016. ÚZSVM ji neprodloužil proto, že budova v majetku státu nemá platnou kolaudaci. Podle úřadu je budova zkolaudovaná jako plicní zdravotnické zařízení. ÚZSVM by jako vlastníkovi tedy hrozila za obývání budovy zkolaudované pro jiný účel pokuta.

SŽDC vyzvala Autonomní sociální centrum Klinika k vyklizení budovy. Kolektiv centra to odmítl s tím, že „fungující autonomní sociální centrum má větší hodnotu pro město než kanceláře SŽDC“.

V říjnu 2017 rozsudek o vyklizení Kliniky potvrdil odvolací soud. Aktivisté to odmítli. Zástupci SŽDC a autonomního centra se poté nedomluvili na kompromisním návrhu, podle kterého by centrum v budově fungovalo do začátku rekonstrukce.