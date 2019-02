Vládní čtvrť by přinesla pracovní místa, říká 1. místostarosta Letňan. Nemáme 100 miliard, oponuje radní

Práce v místě bydliště

1. místostarosta Letňan Pavel Sehnal naopak ve vládním plánu vidí šanci pro Letňany. „Iniciativu vítám, dnes žije v Letňanech asi 18 tisíc obyvatel a více než polovina musí jezdit za prací někam do centra, do jiných městských částí. Je to důsledek toho, že velké firmy, které tam byly, omezily výrobu. Není tam dostatek pracovních příležitostí,“ konstatoval.

„Na první pohled to sice vypadá, že se přestěhuje deset tisíc úředníků z jedné části Prahy do jiné, ale ta praxe je taková, že většinou se třetina lidí nepřestěhuje, takže tam vznikne tato příležitost. Kromě toho doba trvání pracovního poměru je v Česku třeba deset let, každý rok se obnoví třeba tisíc pracovních příležitostí. Těch deset tisíc úředníků se také musí někde stravovat, chodit k holiči atd.,“ poznamenal Sehnal s tím, že vznikne třeba 1500 doprovodných pracovních příležitostí.

Podle Sehnala stát má kapacitu protáhnout metro a dostavět severní část okruhu. „Má-li tam vyrůst 15 tisíc nových bytů, tak to je 40 tisíc občanů, k tomu budeme potřebovat tři tisíce míst ve školách a školkách, to jsou asi tři miliardy na výstavbu. Stát by to měl řešit a možná je vládní čtvrť možnost, jak ty obyvatele zaměstnat,“ uvedl Sehnal.

Jak Sehnal, tak Chabr prosazují, aby se na rozhodnutí nějakým způsobem podíleli samotní občané. „Budeme se ptát obyvatel Prahy a obyvatel dotčených městských částí. Jejich názor bude zohledněn,“ míní Chabr.